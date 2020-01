Feuerwehr Bremen

FW-HB: Übergabe der Zuwendung der Öffentlichen Versicherung Bremen an die Feuerwehr Bremen

Die jährliche Zuwendung der Öffentlichen Versicherung Bremen (ÖVB) für die Feuerwehr Bremen wurde im vergangenen Jahr traditionsgemäß für die weitere Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Bremen verwendet.

Die Anschaffung:

Im Speziellen diente die finanzielle Zuwendung zur Anschaffung von fünf Monitoren (Wasserwerfern) vom Typ "Blitzfire HE" mit der Monitordüse "MaxForce". Die Monitore ersetzen ältere Modelle um die Funktionsmöglichkeit und vor allem die Sicherheit des Bedienpersonals erhöhen.

Das Gerät im Einsatz:

Sobald die Gefährdung von Feuerwehrleuten so hoch erscheint, dass Monitore nicht mehr ständig besetzt werden können, so kann dies feuerwehrtechnische Gerät automatisch oszillierend eingestellt werden. In einem einstellbaren Schwenkbereich von 20°, 30° oder 40° kann dann ohne Bedienpersonal Wasser in eine Einsatzstelle eingebracht werden ohne dieses, wie bisher, ständig an die gleiche Stelle zu spritzen.

Technische Grundsätze:

Die maximale Durchflussmenge von 2000 l/min ist auf die Fördermengen moderner Pumpen in den Feuerwehrfahrzeugen (sogenannte Feuerlöschkreiselpumpen) abgestimmt. Ein Sicherheitsventil sorgt zudem bei Druckstößen für eine sichere Standfestigkeit und verhindert damit das Hochschlagen des Monitors. So wird aktive Unfallprävention betrieben.

Die Übergabe:

Zur Übergabe werden der Innensenator Herr Mäurer, der Amtsleiter der Feuerwehr Bremen Herr LtdBD Knorr, Vertreter der ÖVB Herr Meyer und der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Herr Schleef sowie weitere Vertreter der Organisationen anwesend sein.

Die offizielle Übergabe der Zuwendung 2019 erfolgt am 5. Februar 2020 um 13:00 Uhr auf der Feuerwache 1, Am Wandrahm 24, 28195 Bremen. Der Monitortyp wird anhand einer kurzen Präsentation und auch praktisch vorgeführt. Vertreter der Presse sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Es wird eine tageszeitgerechte Stärkung gereicht.

