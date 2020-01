Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Mehrfamilienhaus

Vier verletzte Personen

Bremen-Huchting (ots)

(jan) Am 16.01.2020, um 20.29 Uhr, wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Feuer in der Rotterdamer Straße, im Bremer Ortsteil Huchting, gemeldet. Mehrere Anrufer meldeten dort starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Aufgrund der Meldungen wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1 und 4, die Freiwillige Wehr aus Huchting sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen der Kräfte brannte eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in Vollbrand. In den darüber liegenden Wohnungen befanden sich noch zwei Personen, die mit einer Drehleiter gerettet wurden. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, darunter auch ein Feuerwehrmann. Alle wurden in Bremer Kliniken transportiert. Das Feuer wurde von drei Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren im Innenangriff, und einem B-Rohr im Außenangriff bekämpft und gelöscht. Bereits um 21.03 Uhr konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" melden. Das Gebäude wird zurzeit mit einem Überdruckbelüftungsgerät entraucht. Die Brandursachenermittlung wurde von der Kripo aufgenommen, zur Schadenhöhe konnte keine Angabe gemacht werden.

