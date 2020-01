Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer vernichtet Doppelhaushälfte fast vollständig

Bremen Aumund-Hammersbeck (ots)

(dzi) Am Freitagvormittag, dem 03. Januar 2020, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand in Aumund-Hammersbeck. Mehrere Anrufer meldeten ab 11 Uhr über den Notruf 112 ein Feuer in einer eingeschossigen Doppelhaushälfte in der Straße "Auf dem Flintacker". Flammen schlugen bereits aus dem Dach.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die Bewohnerin bereits das Gebäude verlassen. Sie wurde vom Rettungsdienst gesichtet und verblieb unverletzt bei Nachbarn. Es befanden sich keine weiteren Personen in Gefahr.

Die Brandbekämpfung wurde über eine Drehleiter im Außenangriff sowie im Innenangriff von mehreren Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Das Dach wurde durch das Feuer nahezu komplett zerstört. Für die Brandbekämpfung wurde es durch Einsatzkräfte größtenteils abgedeckt. Durch Feuer, Rauch und Löschwasser ist die Doppelhaushälfte zunächst unbewohnbar. Die Nachbarhälfte blieb unbeschädigt.

Um 12:54 Uhr gab der Einsatzleiter die Rückmeldung "Feuer aus!".

Es waren insgesamt 50 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Schönebeck sowie dem Bremer Rettungsdienst mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Schadenshöhe kann zurzeit keine Angabe gemacht werden. Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

