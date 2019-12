Feuerwehr Bremen

FW-HB: Passant meldet Wohnhausbrand - ausgedehnter Brand eines Bungalows greift auf Dachstuhl über

Bremen - Arsten (ots)

(eng) Am Montagabend, 30.12.2019 gegen 21:50 Uhr, meldete ein Spaziergänger einen Brand eines rückwärtig gelegenen Bungalows in der Arster Heerstraße. Zunächst konnte der Anrufer nicht genau sagen, wo er sich befindet. Daher nutzte der einsatzführende Sachbearbeiter eine Web-Anwendung der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, um den Anrufer nach Aufforderung und Bestätigung durch ihn selbst an seinem Mobiltelefon, seinen Standort mitzuteilen. Des Weiteren konnte der Einsatzsachbearbeiter über die Anwendung auch ein Foto vom Anrufer gesendet bekommen, das die Lage vor Ort zeigte. Auf Grundlage dieser so gewonnenen guten und genauen ersten Informationen durch den Anrufer alarmierte der einsatzführende Sachbearbeiter einen Kräfteansatz bestehend aus dem Einsatzleitdienst, der Feuerwachen 1, 2 und 4, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Arsten sowie dem Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte der Einheitsführer die gemeldete Lage, bei der es in einem massiv gebauten Bungalow mit den Ausmaßen 9 x 15m bereits fortentwickelt brannte. Eine deutliche Rauchentwicklung war bereits aus dem Dachstuhl auf der Anfahrt sichtbar. Nachdem die ersten Einsatzkräfte unter Atemschutz das Gebäude betreten hatten, war das Dachgeschoss bereits durchgebrannt. Es wurden mehrere Trupps unter Atemschutz mit C-Rohren zur Brandbekämpfung und Personensuche im Gebäude eingesetzt. Weitere Rohre wurden im Außenangriff, u.a. als Riegelstellung, und ein Wenderohr über eine Drehleiter zur Brandbekämpfung eingesetzt. Es befanden sich keine Personen in dem Brandobjekt. Bereits um 23:03 Uhr konnte vom Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt" gemeldet werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauern zurzeit an. Insgesamt waren 12 Einsatzfahrzeuge mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Kripo hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

