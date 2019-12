Feuerwehr Bremen

FW-HB: Wohnungsbrand - Zimmer bei Eintreffen in Vollbrand, keine Verletzten

Bremen - Ellenerbrok-Schevemoor (ots)

(eng) Am 01.12.2019 um 19:48 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Wohnungsbrand in der Homfelder Straße im Bremer Stadtteil Ellenerbrok-Schevemoor gemeldet. Auf Grundlage der Informationen in der ersten Meldung alarmierte der einsatzführende Disponent einen Kräfteansatz bestehend aus dem Einsatzleitdienst, der Feuerwachen 2 und 3, sowie dem Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Noch während sich die alarmierten Kräfte auf Anfahrt befanden, teilten weitere Anrufer mit, dass bereits Flammen aus den Fenstern einer Wohnung schlugen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte der Einheitsführer die gemeldete Lage, bei der Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brannten und ein Zimmer bereits in Vollbrand stand. Es befanden sich zu dem Zeitpunkt noch Personen im Gebäude. In der Erstphase des Einsatzes wurde dieses geräumt und parallel eine Brandbekämpfung eingeleitet. Der Brand konnte von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr im Innenangriff schnell gelöscht werden. Bereits um 20:15 Uhr konnte vom Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt" und um 20:51 Uhr schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Insgesamt waren 9 Einsatzfahrzeuge mit 34 Einsatzkräften vor Ort. Die Kripo hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

