Feuerwehr Bremen

FW-HB: Explosion eines Kaisenhauses - eine schwer, brandverletzte Person

Bremen - Grolland (ots)

(eng) Am 16.09.2019, um 11:24 Uhr, wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eine explodierte Parzelle in einem Kleingartengebiet im Bremer Stadtteil Grolland gemeldet. Es sollte auch eine Person brennen. Aufgrund der Meldung wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1 und 4, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen zur Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen wurde von den ersten Einsatzkräften die gemeldete Lage bestätigt. Ein historisches Kaisenhaus mit den Ausmaßen 5 mal 5 Metern stand in voller Ausdehnung in Brand. (Anm.: als Kaisenhaus bezeichnet man in den Parzellengebieten Bremens nach dem zweiten Weltkrieg gebaute Wohnhäuser.) Es wurden insgesamt vier Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz mit mehreren C-Rohren eingesetzt. Die schwer brandverletzte Person wurde an der Einsatzstelle vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik für Brandverletzte nach Hamburg geflogen. Auf Grund der schlechten Wasserversorgung in dem Parzellengebiet wurden auch zwei Tanklöschfahrzeuge sowie ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr zum Aufbau einer Wasserversorgung alarmiert. Eine über die Parzelle verlaufende Freileitung musste von der SWB AG im Einsatzverlauf stromlos geschaltet werden, um die Löschmaßnahmen und die Einsatzkräfte nicht zu gefährden. Bereits um 12:16 Uhr konnte vom Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt" gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich hin, so dass der Einsatzleiter um 13:42 Uhr schließlich "Feuer aus" geben konnte. Der Einsatzleiter schätzt den Schaden auf ca. 25.000 Euro. Die Kripo hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Insgesamt waren 16 Fahrzeuge mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

