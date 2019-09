Feuerwehr Bremen

FW-HB: Reanimation ist "schülerleicht"!

Bremen (ots)

Unter dem Motto "Ein Leben retten - 100 Pro Reanimation" der weltweiten Woche der Wiederbelebung 2019 trainieren in einer gemeinsamen Aktion die Feuerwehr Bremen und die Anästhesieabteilung des Klinikums Links der Weser (LdW) mit Schulsanitätern der Wilhelm-Kaisen-Oberschule in Huckelriede die richtigen und kinderleichten Handgriffe der Reanimation. Um 16:30 Uhr startet die Aktion am Montag, den 16. September, im Hubschrauberhangar vom ADAC Rettungshubschrauber Christoph 6 am LdW.

Zu taktgebender Musik wird 100-mal pro Minute an Puppen zum Reanimationstraining gedrückt und zusätzlich die Anwendung eines automatischen Defibrillators geübt. In Verbindung mit dem Notruf 112 sind dies die grundlegendsten und wichtigsten Maßnahmen um im Ernstfall Leben zu retten.

Interessierte Pressevertreter sind zur Berichterstattung am Montag, 16.09. um 16:30 Uhr am Klinikum Links der Weser herzlich eingeladen.

