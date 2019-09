Feuerwehr Bremen

FW-HB: Kellerbrand

keine verletzten Personen

Bremen-Altstadt (ots)

(jan) Am 14.09.2019, um 05.49 Uhr, wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Feuer in der Straße Am Wall in der Bremer Altstadt gemeldet. Einer Reinigungskraft war Rauchentwicklung in einem viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude aufgefallen, ein Rauchmelder hatte ebenfalls ausgelöst. Aufgrund der Meldung wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1, 2 und 4 sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt waren neun Fahrzeuge mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort. Im Keller des Gebäudes waren aus bisher ungeklärter Ursache Aktenordner in Brand geraten, die dort von einer ansässigen Anwaltskanzlei gelagert wurden. Das Feuer wurde von zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr bekämpft und gelöscht. Das Gebäude wurde geräumt, es wurden keine Personen verletzt. Um 06.28 Uhr wurde vom Einsatzleiter "Feuer aus" gemeldet. Zurzeit dauern die Lüftungs- und Aufräumarbeiten noch an. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte keine Auskunft gegeben werden. Die Kripo hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremen

Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen

Telefon: 0421 3030 0

E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de

Internet: https://www.feuerwehr-bremen.org

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell