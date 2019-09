Feuerwehr Bremen

FW-HB: Vollbrand einer Halle - Komplexe Schadenlage und 2. Großeinsatz der Feuerwehr Bremen

Bremen, Stadtteil Hemelingen (ots)

(eng) Wie bereits als Ergänzung in der Pressemitteilung zum Feuer im Kristallpalast beim Weserpark als Erstmeldung berichtet, kam es am Abend des gestrigen Montag zu einem weiteren Großeinsatz der Feuerwehr Bremen, der sich im weiteren Verlauf bis zur aktuellen Stunde hinzieht. Bei dieser komplexen Schadenlage kam der Umstand hinzu, dass der kräftezehrende Einsatz im Weserpark bereits vorangegangen war und sich nahtlos an diesen anschloss. Dadurch waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen (Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr) sowie der Werkfeuerwehr Daimler AG Werk Bremen mit einem Sonderfahrzeug über 12 Stunden ununterbrochen im Einsatz. Im Einsatzverlauf wurden drei Wenderohre über Drehleitern, zahlreiche C-und B- Strahlrohre, drei Monitore und eine Vielzahl an Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Des Weiteren musste zur Sicherstellung der Brandbekämpfung eine umfangreiche Löschwasserversorgung aufgebaut werden. In der Umgebung um die Einsatzstelle wurden Luft- und Schadstoffmessungen, die alle negativ waren, durchgeführt sowie Warnungen über das modulare Warnsystem mit der Anbindung an die NINA App des BBK von der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle veranlasst. Angrenzende Gebäude wurden von der Feuerwehr geräumt. Die Personen wurden in einem Bus der Deutschen Bahn AG betreut. Auf Grund der zwei unmittelbaren, aufeinanderfolgenden Großeinsätze, bei denen eine Vielzahl an Atemschutzgeräteträgern eingesetzt wurde, kam die Atemschutzlogistik der Feuerwehr Bremen an ihre Grenze. Es wurden hunderte Geräte und Schläuche an den Einsatzstellen verbraucht. Eine Kollegin und ein Kollege der Feuerwehr kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Um 05:29 Uhr erfolgte die Meldung "Feuer aus" vom Einsatzleiter vor Ort. Die Aufräumarbeiten und abschließenden Maßnahmen dauern zur Stunde noch an. Zum Einsatz kamen u.a. der Vertreter im Amt der Feuerwehr Bremen, der Direktionsdienst, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Einsatzleitdienst, der Fachberater Gefahrgut, Einsatzkräfte aller Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und aller Freiwilligen Feuerwehren aus dem Stadtgebiet, eine Technische Einsatzleitung vor Ort und Einsatzkräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes. Insgesamt waren 102 Fahrzeuge mit ca. 400 Einsatzkräften an diesem umfangreichen Einsatz beteiligt. Zur Schadenshöhe konnte vom Einsatzleiter keine Angabe gemacht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremen

Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen

Telefon: 0421 3030 0

E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de

Internet: https://www.feuerwehr-bremen.org

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell