Feuerwehr Bremen

FW-HB: Bei Bauarbeiten wurde eine Gasleitung beschädigt

Bremen, Ortsteil Radio Bremen (ots)

(bar) Um 13:24 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eine bei Bauarbeiten beschädigte Gasleitung in der Heinrich-Heine-Straße gemeldet. Von dem einsatzführenden Disponenten wurden Kräfte der Feuerwachen 1, 2, 4 und 5, der Einsatzleitdienst sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Da eine Einsatzstelle mit einem Gasaustritt auf Grund der Gefahr einer Durchzündung nicht direkt befahren werden darf, wurde von den anrückenden Einsatzkräften in Zusammenarbeit mit der Polizei zunächst der Bereich großräumig abgeriegelt. Eine Fachfirma war bereits vor Ort. Nach durchgeführten Messungen wurden alle angrenzenden Häuser geräumt und die Bewohner zu einem Sammelplatz gebracht. Eine bettlägerige Person wurde von der Feuerwehr aus einem Haus gerettet und mit einem Rettungswagen für die Zeit der Räumung in das Klinikum Bremen Mitte transportiert. Um kurz nach 15:00 Uhr wurde von Wesernetz die Leckage geschlossen. Nach Messungen konnten alle Bewohner ihre Häuser wieder betreten. Die Einsatzstelle wurde um 15:30 Uhr an Wesernetz übergeben. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 38 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort. Zur Schadenshöhe konnten keine Angaben gemacht werden.

