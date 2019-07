Feuerwehr Bremen

(jan) In den Abendstunden des 29.07.2019 gingen zahlreiche Notrufe in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Es wurde eine starke Rauchentwicklung im Bereich Bremen-Strom bzw. GVZ gemeldet. Aufgrund der Meldungen wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwache 4, die Freiwilligen Wehren aus Strom, Seehausen, Neustadt und Huchting sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt waren 17 Einsatzfahrzeuge mit ca.100 Einsatzkräften vor Ort Beim Eintreffen brannten ca. 50 - 70 Strohballen auf einer Freifläche in voller Ausdehnung. Die Gefahr einer Ausdehnung auf Gebäude oder andere Anlagen bestand nicht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung an die Bevölkerung ausgegeben, die Fenster und Türen in dem betroffenen Bereich geschlossen zu halten. Mittels Radlader der ansässigen Landwirte wurden die Strohballen auseinander gefahren und dann von mehreren Trupps unter Atemschutz mit C-Rohren und Monitoren abgelöscht. Zurzeit dauern die Löscharbeiten noch an, sie werden sich auch noch bis in die Nachtstunden hinziehen. Zur Brandursache und zur Schadenhöhe konnten keine Angaben gemacht werden.

