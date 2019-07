Feuerwehr Bremen

FW-HB: Brennt Dachstuhl

Keine Personen verletzt

Bremen-Ohlenhof (ots)

(jan) Am 27.07.2019, um 02.33 Uhr, wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Feuer in der Scharmbecker Straße, im Ortsteil Bremen/Ohlenhof gemeldet. Aufgrund der Meldungen wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1 und 5, die Freiwillige Wehr aus Burgdamm sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt waren 15 Fahrzeuge mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort. Beim Eintreffen brannte es im Dachstuhl eines eingeschossigen, freistehenden Einfamilienhauses mit ausgebautem Dachgeschoss. Das Gebäude war unbewohnt. Das Feuer wurde von zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren bekämpft und gelöscht. Um 03.54 Uhr konnte vom Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt" gemeldet werden. Zurzeit werden Decken und Dachhaut mit Rettungssägen geöffnet um Glutnester abzulöschen. Die Lösch- und Aufräumarbeiten werden sich noch bis in die Morgenstunden hinziehen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursachenermittlung wurde von der Kripo aufgenommen. Zur Schadenhöhe konnte keine Angabe gemacht werden.

