Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zimmer in Vollbrand - keine Personen verletzt

Bremen - Oslebshausen (ots)

(eng) Am 21.06.2019, um 19.04 Uhr, wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Feuer in der Oslebshauser Heerstraße in Bremen Oslebshausen gemeldet. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Aufgrund der Meldungen wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1 und 5, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Grambkermoor sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es im Dachgeschoss eines zweigeschossigen Wohngebäudes mit ausgebautem Dachgeschoss. In der betroffenen Wohnung brannte ein Zimmer in voller Ausdehnung. Die unteren zwei Geschosse waren beim Eintreffen bereits geräumt. Es war unklar, ob sich noch Personen in der Brandwohnung aufhielten und vermisst waren. Der Brand drohte sich im weiteren Verlauf des Einsatzes auf den Dachstuhl des Gebäudes auszubreiten. Nach der Durchsuchung der Brandwohnung konnte der Einsatzleiter melden, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Zwei Personen wurden aus dem Keller des Gebäudes durch die Feuerwehr ins Freie geführt und an den Rettungsdienst übergeben. Das Feuer wurde von zwei Trupps unter Atemschutz mit 2 C-Rohren im Innenangriff bekämpft und gelöscht. Das Nachbargebäude wurde ebenfalls von einem Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Um 19.35 Uhr konnte der Einsatzleiter die Meldung "Feuer in der Gewalt" und um 20:22 schließlich "Feuer aus" geben. Anschließend wurde die Wohnung gelüftet. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen am Einsatz beteiligt. Die Schadenhöhe wird vom Einsatzleiter auf ca. 30.000 EUR geschätzt. Die Kripo hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremen

Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen

Telefon: 0421 3030 0

E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de

Internet: https://www.feuerwehr-bremen.org

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell