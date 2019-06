Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer im Dachgeschoss eines viergeschossigen Wohnhauses

Bremen, Ostertor (ots)

Um kurz nach 10:00 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Straße Sielwall im Ostertor gemeldet. Der einsatzführende Disponent alarmierte Kräfte der Feuerwachen 1, 2 und 4, den Rettungs- und den Einsatzleitdienst. Die ersteintreffenden Kräfte, die nach 6 Minuten vor Ort waren, bestätigten die Meldung des Anrufers. Es wurde umgehend ein Trp. unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in das Gebäude entsendet. Von dem Einsatzleitdienst wurde zur Unterstützung eine weitere Gruppe angefordert. Alarmiert wurde die Freiwillige Feuerwehren Bremen-Arsten. Laut ersten Erkundungen befinden sich keine Personen im Gebäude. Eingesetzt sind 39 Einsatzkräfte mit 12 Fahrzeugen. Um 10:48 Uhr wurde vom Einsatzleiter Feuer aus gemeldet. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Aufräumungsarbeiten dauern derzeit noch an.

