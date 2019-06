Feuerwehr Bremen

FW-HB: Wohnungsbrand mit einem Brandtoten

Bremen - Gartenstadt Süd (ots)

(eng) Am 05.06.2019 um 23:36 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Brand in der Lobsienstraße gemeldet. Der Anrufer meldete dort einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem bereits Rauch aus der Wohnungstür dringt. Daraufhin wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1 und 4 sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine 1-Zimmer Wohnung eines 4- geschossigen Wohngebäudes. Nach wenigen Minuten wurde in der Brandwohnung eine männliche Person leblos aufgefunden und aus dem Gebäude gerettet. Vom Rettungsdienst wurde die Reanimation eingeleitet. Die eingeleitete Reanimation blieb erfolglos. Das Feuer wurde von drei Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren im Innenangriff bekämpft und gelöscht. Um 00:05 Uhr konnte vom Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt" und um 00:17 Uhr schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Das Gebäude wurde mittels Hochleistungslüfter entraucht. Die Aufräumarbeiten dauern zurzeit noch an. Insgesamt waren 9 Einsatzfahrzeuge mit mehr als 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Kripo hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

