Feuerwehr Bremen

FW-HB: Brennt Lagerhalle

Bremen-Neustadt (ots)

Gegen 11:20Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Feuer in der Straße Beim Neustadts Güterbahnhof gemeldet. Dort brannte eine Lagerhalle mit den Ausmaßen von ca. 20m x 40m in voller Ausdehnung. Im Gebäude waren keine Personen. Aufgrund der hohen Temperaturen griff der Brand auf die Vegetation in der Umgebung sowie auf einen Lastkraftwagen über. Aufgrund der Rückmeldungen der ersten Einsatzkräfte wurde der Kräfteansatz erhöht. Vor Ort waren der Direktionsdienst, der Einsatzleitdienst, Kräfte von 4 Berufsfeuerwachen und von 7 Freiwilligen Wehren sowie der Rettungsdienst. Insgesamt waren an der Einsatzstelle 120 Einsatzkräfte mit ca. 40 Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Einsatzstelle wurde in drei Einsatzabschnitten (EA) unterteilt. Dabei handelte es sich um zwei Brandbekämpfungsabschnitte und einen Abschnitt Schadstoffmessung. Um die Bevölkerung in dem betroffenen Stadtgebiet über die starke Rauchentwicklung zu informieren, wurde eine Meldung über das Modulare-Warnsystem (MoWaS) gemacht. Zusätzlich wurde der Bahnbetrieb auf den nahegelegenen Gleisen komplett gesperrt. Zur Brandbekämpfung waren neben zwei Strahlrohren, drei Monitore sowie ein Wenderohr von einer Drehleiter im Einsatz. Zur Herstellung einer ausreichenden Wasserversorgung wurden ca. 80 B-Schläuche für eine Wasserförderung über lange Wegstrecken ausgelegt.

Um 13:14Uhr konnte "Feuer in der Gewalt" gemeldet werden. Die Schadstoffmessungen ergaben "keine Auffälligkeiten". Der Bahnbetrieb konnte um 13:15Uhr wieder freigegeben werden.

Logistisch wurde die Feuerwehr aufgrund des hohen Verbrauches von Atemschutzgeräten zusätzlich gefordert. Neben dem initial alarmierten Gerätewagen Atemschutz mussten zusätzlich zwei Fahrzeuge mit insgesamt 40 Atemluftflaschen, Lungenautomaten und Atemanschlüssen disponiert werden. Um 15:00Uhr konnte vom Einsatzleiter "Feuer aus" gemeldet werden. Zur Schadenhöhe konnte keine Angabe gemacht werden. Die Kripo hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

