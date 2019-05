FW-HB: Innensenator übergibt zwei neue Löschfahrzeuge an die Feuerwehr Bremen

Feuerwehr Bremen

(ric) Am kommenden Mittwoch (22. Mai) wird Bremens Innensenator Ulrich Mäurer der Feuerwehr Bremen zwei neue Löschgruppenfahrzeuge übergeben. Die beiden Fahrzeuge haben einen Wert von jeweils rund 260 000 Euro. Eines der Löschfahrzeuge geht an die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Arsten, das zweite an die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Seehausen. Die Fahrzeuge ersetzen zwei in die Jahre gekommene Löschfahrzeuge, die schon 30 bzw. bereits 35 Jahre im Dienst sind.

Zu der Übergabe am Mittwoch, 22. Mai 2019 um 14.00 Uhr auf der Feuerwache 1,Am Wandrahm 24 in 28195 Bremen sind die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich eingeladen.

