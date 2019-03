Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer im alten Schlachthof

Bremen -Oslebshausen- (ots)

(weg) Gegen 00:30Uhr am 22.03.2019 wurde der Feuerwehr ein Flammenschein im alten Schlachthof in der Schragestraße gemeldet. Aufgrund der Größe des Gebäudes und der Meldung wurde ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass lediglich Müll in einer Badewanne in dem Gebäude brannte. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz bereits kurz nach dem Eintreffen gelöscht. Das Gebäude wurde anschließend nach weiteren Glutnestern kontrolliert.

Insgesamt waren zehn Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 28 Einsatzkräften vor Ort.

Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache kann keine Aussage getroffen werden. Die Brandursachenermittlung wird von der Polizei aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremen

Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen

Telefon: 0421 3030 0

E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de

Internet: https://www.feuerwehr-bremen.org

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell