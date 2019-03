Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zwei Kanuten aus Seenot gerettet

Bremen-Hohentorshafen (ots)

(jan) Am 15.03.2019, um 14.51 Uhr, wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gemeldet, dass ein Kanufahrer in der Weser gekentert sei und sich nicht mehr selbstständig retten kann. Aufgrund der Meldung wurden von der Leitstelle ein Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1, 2 und 4 mit den Rettungstauchern und dem Motorrettungsboot Seeadler, die DLRG sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt waren elf Fahrzeuge mit ca. 35 Einsatzkräften vor Ort. Luftunterstützung durch einen Rettungshubschrauber war aufgrund des hohen Einsatzaufkommens in diesem Fall nicht möglich, beide befanden sich in Paralleleinsätzen. Beim Eintreffen der Kräfte hatte sich ein Kanute bereits an eine Kaimauer gerettet und hielt sich an dieser fest. Der sichtlich erschöpfte Kanute wurde von den Kollegen in das Motorrettungsboot gezogen und am Ufer dem Rettungsdienst übergeben. Nach einer Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Der zweite Kanute wurde von einem zufällig vorbeikommenden Sportboot aufgenommen und an Land gebracht. Dort wurde er von der Wasserschutzpolizei übernommen und dem Rettungsdienst übergeben. Während der Einsatzzeit, bis ca. 16.00 Uhr, wurde der Schwerschifffahrtsverkehr auf der Weser gesperrt.

