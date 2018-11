FW-HB: Zimmerbrand in Einrichtung für betreutes Wohnen

Bremen (ots) -

(Eng) Am 28.11.2018 um 22:45 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Brand in der Billungstraße in Bremen Nord gemeldet. Daraufhin wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 5 und 6, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Schönebeck sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt waren 10 Einsatzfahrzeuge mit mehr als 30 Einsatzkräften vor Ort. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten Einrichtungsgegenstände in einer Wohneinheit einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Das Zimmer war stark verraucht. Die Bewohnerin hatte sich selbstständig zu einer Nachbarin gerettet. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr im Innenangriff bekämpft und gelöscht. Die Bewohnerin der betroffenen Wohneinheit wurde an den Rettungsdienst übergeben und in ein Bremer Krankenhaus transportiert. Um 23:12 Uhr konnte vom Einsatzleiter "Feuer aus" gemeldet werden. Die Wohneinheit wurde mit zwei Hochleistungslüftern entraucht. Die Kripo hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

