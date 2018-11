FW-HB: Balkonbrand droht auf Dach und Wärmeverbundsystem überzugreifen

Bremen (ots) - (Eng) Am 28.11.2018 um 16:54 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Brand in der Witzlebenstraße gemeldet. Mehrere Anrufer meldeten dort einen Balkonbrand im Dachgeschoss eines drei geschossigen Mehrfamilienhauses, der sich auf das Dach auszubreiten drohte. Daraufhin wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 2 und 3, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Lehesterdeich sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte der Balkonbrand bestätigt werden, der sich auf ein Wärmeverbundsystem und die angrenzende Wohnung auszubreiten drohte. Der einsatzführende Disponent erhöhte das Einsatzstichwort und entsendete weitere Einsatzkräfte der Feuerwachen 4 und 5, den Direktionsdienst sowie den Fernmeldedienst der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle. Der Brand wurde von einem Trupp unter Atemschutz über die Drehleiter mit Korb und einem weiteren Trupp unter Atemschutz über den Treppenraum in zwei Brandabschnitten bekämpft. Bereits um 17:23 Uhr konnte der Einsatzleiter das Feuer auf dem Balkon als gelöscht melden. Die Wohnung und das Treppenhaus wurden mit einem Hochleitstungslüfter vom Brandrauch befreit. Das Wärmeverbundsystem an der Fassade und die Dachfläche des Hauses wurden mit der Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert. Diese Kontrolle ergab keine Brandherde, so dass der Einsatzleiter um 17:33 Uhr endgültig "Feuer aus" geben konnte. Die weiteren auf Anfahrt befindlichen Einsatzkräfte konnten daher die Alarmfahrt abbrechen und einrücken. Die betroffene Wohnung wurde stromlos geschaltet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Insgesamt waren 10 Einsatzfahrzeuge mit mehr als 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Kripo hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

