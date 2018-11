FW-HB: Anfahrender Zug rammt Pkw

Bremen (ots) - Eine Person leicht verletzt (jan) Am 27.11.2018, um 00:05 Uhr, wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Zugunfall im Bremer Stadtteil Aumund-Hammersbeck gemeldet. In Höhe des Bahnübergangs Fährstraße sollte ein Zug in einen Pkw gefahren sein. Aufgrund der Meldungen wurden der Direktionsdienst, der Einsatzleitdienst, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die Feuerwachen 5 und 6, der Rüstzug der Feuerwache 1, mehrere Freiwillige Feuerwehren sowie Kräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert. Bei der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass ein anfahrender Zug einen Pkw gerammt hatte. Der Fahrer des Pkw war bereits von Passanten aus dem Pkw befreit worden. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und dann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Im Zug gab es keine verletzten Personen. Insgesamt waren 17 Fahrzeuge mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort. Über den entstandenen Sachschaden gibt es keine Angaben. Da die Oberleitung nicht beschädigt wurde, konnte der Einsatzleiter die Einsatzstelle bereits um 00:54 Uhr an die Polizei übergeben, die nun die Unfallursache ermitteln wird.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremen

Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen

Telefon: 0421 3030 0

E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de

Internet: https://www.feuerwehr-bremen.org

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell