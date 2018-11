FW-HB: Zimmerbrand in Reihenmittelhaus - Drei Personen und eine Katze gerettet

Bremen (ots) - (Eng) Am 17.11.2018 um 20:23 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Brand in der Helgolander Straße gemeldet. Mehrere Anrufer meldeten dort einen Zimmerbrand in einem Reihenmittelhaus. Das Fenster einer Wohnung im 1. Obergeschoss sei bereits geplatzt und Feuerschein sichtbar. Daraufhin wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1 und 4, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt waren 12 Einsatzfahrzeuge mit mehr als 40 Einsatzkräften vor Ort. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es im 1. Obergeschoss eines dreigeschossigen Reihenmittelhauses. Ein Zimmer stand bereits in Vollbrand und der Brand breitete sich auf ein weiteres Zimmer der Brandwohnung aus. Zunächst war unklar, ob sich noch Personen im Gebäude aufhielten. Das Feuer wurde von drei Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren im Innenangriff bekämpft und gelöscht. Insgesamt wurden drei Personen aus dem Haus gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Ebenfalls retteten die Einsatzkräfte eine Katze aus der Brandwohnung. Um 21:00 Uhr konnte vom Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt" und um 21:27 Uhr schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Das Gebäude wurde mittels Hochleistungslüfter entraucht. Die Kripo hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

