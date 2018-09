FW-HB: Kellerbrand im Weidedamm-Viertel

Bremen (ots) - (gjan) Am 12.09.2018 wurde um 10:57 Uhr über Notruf 112 ein Feuer in der Gustav-Heinemann-Straße gemeldet. Aufgrund der Meldung wurden der Einsatzleitdienst, der organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt , Kräfte der Feuerwachen 1, 2, und 5, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Blockland sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte mit 19 Fahrzeugen vor Ort. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten Einrichtungsgegenstände im Keller eines dreigeschossigen Wohngebäudes. Durch die starke Verrauchung des Treppenraumes waren zeitweilig acht Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen und mussten über eine Drehleiter mit Rettungskorb bzw. über tragbare Leitern der Feuerwehr gerettet werden. Drei dieser Bewohner wurden über den Balkon bzw. die Terrasse ins Freie geführt. Bei der Rettung über die Drehleiter hatte sich ein Beamter der Berufsfeuerwehr durch Rauchgasinhalation leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik transportiert. Alle Bewohner des Brandobjektes wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, blieben aber unverletzt. Das Feuer wurde von sechs Trupps unter Atemschutz bekämpft und gelöscht. Bereits um 11:43 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000EUR geschätzt. Zurzeit dauern die Aufräumarbeiten der Feuerwehr noch an, das Gebäude bleibt vorläufig unbewohnbar. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

