Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Pferd "Donoven" stürzt in Graben - und rettet sich im Beisein der Feuerwehr selbst

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Rheurdt (ots)

Zu einer Großtierrettung wurde die Löscheinheit Schaephuysen am Dienstagabend um 18.44 Uhr an den Rand des Gewerbegebiets In den Pannenkaulen alarmiert. Dort war ein Pferd aus ungeklärter Ursache in einen Entwässerungsgraben am Straßenrand gerutscht. Bei Eintreffen der Feuerwehr steckte das Pferd mit allen vier Läufen und dem Bauch im Schlamm fest. Der zugehörige Reiter befand sich zu dieser Zeit ebenfalls im Graben und betreute sein Pferd "Donoven". Eine weitere Reiterin und ihr Pferd standen unbeschadet, aber augenscheinlich aufgeregt im näheren Umfeld. Nachdem die Situation beruhigt worden war, entschloss sich die Einsatzleitung dazu, eine Veterinärin, einen Rettungswagen, einen örtlichen Landwirt mit einem Radlader und einen Gerätewagen der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn mit speziellem Equipment zur Rettung von Pferden nachzualarmieren. Als Letzterer gerade eingetroffen war und die Kräfte aus Schaephuysen und Vluyn gemeinsam die Rettung vorbereiteten, mobilisierte das Pferd seine letzten Kräfte und befreite sich selbst aus dem Morast. Das Pferd wurde in seinen Stall unweit des Einsatzortes geführt und dort zur weiteren Untersuchung in die Obhut der wenig später eingetroffenen Veterinärin gegeben. Der Rettungsdienst untersuchte den Reiter und transportierte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Im Einsatz waren insgesamt 25 Helfer der Feuerwehr aus Schaephuysen und Vluyn, des Rettungsdienstes, der Polizei und der Pferdepraxis Weeze. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.

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