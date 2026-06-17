Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: MSV-Arena, Christoph 9 und vieles mehr: Wochenendausflug der Jugendfeuerwehr Schaephuysen

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Rheurdt-Schaephuysen/Duisburg (ots)

Voller Vorfreude startete die Jugendfeuerwehr Schaephuysen der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt kürzlich in ein erlebnisreiches Wochenende. Mit dem Fahrrad ging es am Donnerstagmorgen vom Gerätehaus Schaephuysen los. Erster Zwischenstopp: Die Löschgruppe Niep der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn, wo die Jugendlichen bei einer kleinen Führung die Einsatzfahrzeuge erkunden durften. Nach einer ausgiebigen Picknickpause am Töppersee erreichte die Gruppe schließlich am frühen Nachmittag die Jugendherberge in Duisburg. Der Abend klang mit teamfördernden Geschicklichkeitsspielen und einigen Partien Tischtennis aus. Am Freitag stand nach dem Frühstück eine Rallye durch den Wald an der Sechs-Seen-Platte auf dem Programm. Der Samstag wurde zum eigentlichen Höhepunkt des Ausflugs: Bei einer exklusiven Führung durch die Schauinsland-Reisen-Arena, Heimat des MSV Duisburg, bekamen die Jugendlichen Bereiche zu sehen, die normalen Fans verborgen bleiben. Am Nachmittag ging es weiter zum BG-Klinikum Duisburg, wo der Rettungshubschrauber "Christoph 9" stationiert ist. Durch die Crew des Hubschraubers bekamen unsere Nachwuchsretter spannende Einblicke, durften den Hubschrauber erkunden, auf dem Pilotensitz Platz nehmen und natürlich viele Fragen stellen. Nach einem letzten gemütlichen Abend trat die Jugendfeuerwehr am Sonntagvormittag mit dem Fahrrad die Heimreise an. Ein letzter Stopp an der Eisdiele in Kapellen versüßte das Wochenende, bevor die Gruppe erschöpft, aber stolz auf die gemeisterte Fahrradtour wieder am Gerätehaus in Schaephuysen ankam. Hinter den Jugendlichen liegt ein rundum gelungenes Wochenende mit jeder Menge Spaß, Gemeinschaft und lehrreichen Eindrücken. Gefördert wurde dieser Ausflug mit Mitteln des Kreises Kleve.

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