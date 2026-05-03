Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Kind "Hals über Kopf" in Toilettensitz eingeklemmt - Feuerwehr sorgt für Happy End

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Rheurdt-Saelhuysen (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz mit glücklichem Ausgang wurde die Löscheinheit Schaephuysen der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt am frühen Samstagabend (02.05.2026) alarmiert. Im Ortsteil Saelhuysen hatte sich ein dreijähriges Mädchen einen Toilettensitz aus Kunststoff über den Kopf gestülpt. Unglücklicherweise ließ sich dieser - auch mit Unterstützung der Angehörigen - nicht mehr entfernen, sodass die Feuerwehr verständigt wurde. Die Einsatzkräfte gingen behutsam vor: Zunächst wurde das Kind mit einem Teddy und einem lockeren Gespräch beruhigt. Anschließend durchtrennten zwei Kameraden den Plastiksitz vorsichtig mit unterschiedlichen Handwerkzeugen. Zum Schutz wurden Gesicht und Hals des Mädchens dabei mit einer Decke abgedeckt. Nach wenigen Minuten konnte das Kind so aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nach einer abschließenden Untersuchung durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst gab es Entwarnung für alle Beteiligten. Am Ende blieb sogar noch Zeit, das Einsatzfahrzeug zu besichtigen und ein gemeinsames Erinnerungsfoto zu schießen. Das Mädchen ist nun zwar um einen Toilettensitz ärmer, dafür aber um einen Feuerwehr-Teddy und eine schöne Erinnerung reicher. Zehn Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren rund eine halbe Stunde im Einsatz.

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