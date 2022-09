Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Feuerwehr in Schaephuysen öffnet ihre Pforten

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Beim Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag werden unter anderem zwei neue Fahrzeuge geweiht. Klein und Groß kommen auf ihre Kosten.

Die Löscheinheit Schaephuysen und der Förderverein laden zu einem Tag der offenen Tür ein. Am Sonntag, den 25. September, findet um 11 Uhr zunächst ein Feldgottesdienst auf dem Hof des Gerätehauses statt. In diesem Zuge werden zwei neue Einsatzfahrzeuge offiziell geweiht. Anschließend stehen bis 18 Uhr alle Türen und Tore für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger offen, die die Feuerwehr, ihre Ausrüstung und natürlich ihre Mitglieder in netten Gesprächen kennenlernen möchten. Die Jugendfeuerwehr wird eine Show-Übung präsentieren, die Kinderfeuerwehr bietet Schminken an, an einem Lösch-Haus können sich Kinder mit einem Strahlrohr selbst daran versuchen, ein Feuer zu löschen und eine Hüpfburg lädt zum Toben ein. Natürlich können auch alle stationierten Einsatzfahrzeuge und sämtliche Gerätschaften ausgiebig erkundet werden. Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, Leckereien vom Grill und einem großen Getränkepavillon kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Die Feuerwehr freut sich auf einen ähnlich gelungenen Tag der offenem Tür wie zuletzt beim gemeinsamen Jubiläum der Kinder- und der Jugendfeuerwehr im Jahr 2019.

Feuerwehr Gemeinde Rheurdt