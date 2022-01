Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Kleinbrand am Wohnhaus verläuft glimpflich

Rheurdt (ots)

Dem wachsamen Auge ihrer Nachbarn ist es zu verdanken, dass ein Entstehungsbrand am Montagabend für die Bewohner eines Hauses am Nelkenweg glimpflich ausging. Als sie gegen 21.05 Uhr Feuerschein feststellten, alarmierten sie geistesgegenwärtig die Feuerwehr und warnten die Bewohner. Bei Eintreffen der Löscheinheit Rheurdt und des Einsatzleitwagens aus Schaephuysen stand eine Mülltonne, ein Gartenzaun und Strauchwerk in unmittelbarer Umgebung des Wohnhauses in Flammen. Dank des schnellen Löschangriffs über ein C-Rohr konnte eine Brandausbreitung auf das Wohngebäude verhindert und das Feuer binnen weniger Minuten gelöscht werden. Sicherheitshalber wurden einige Dachziegel aufgenommen, um Glutnester im Dachbereich auszuschließen. Nachdem alle Bereiche mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert wurden, konnte nach 25 Minuten "Feuer aus" vermeldet werden. Eine betroffene Person wurde vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet, konnte allerdings ohne weitere Behandlung zu Hause verbleiben. Gemäß des Konzepts zur Einsatzstellenhygiene entkleidete sich der vorgehende Angriffstrupp noch an der Einsatzstelle und verpackte seine verdreckte Schutzkleidung fachgerecht. 20 Kräfte waren etwa eine Stunde im Einsatz.

