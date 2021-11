Feuerwehr Rheurdt

FW Rheurdt: Verletzter Bewohner bei vermutlicher Verpuffung

Rheurdt (ots)

Die Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt und die Drehleiter aus Vluyn wurden am Donnerstagabend um 21.33 Uhr zu einem vermeintlichen Zimmerbrand mit einer verletzten Person zur Aldekerker Straße im Ortsteil Rheurdt alarmiert. Ursächlich für die Alarmierung war vermutlich eine Verpuffung im Küchenbereich der Wohnung. Ein aufmerksamer Nachbar vernahm einen Knall und wählte sofort den Notruf der Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Einheiten wurde eine Person mit Brandverletzungen angetroffen und bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes von den Einsatzkräften der Feuerwehr betreut. Später wurde der Verletzte in eine Spezialklinik verbracht. Glücklicherweise war kein Feuer oder lebensbedrohlicher Rauch in der Wohnung festzustellen, sodass keine Löschmaßnahmen ergriffen werden mussten. Auch die weiteren Erkundungen im und am Gebäude verliefen ohne weitere Feststellungen. Im weiteren Verlauf wurde das Ordnungsamt zur Einsatzstelle beordert, um die Statik des Gebäudes einzuschätzen. Die Wohnung wurde bis auf Weiteres gesperrt. Der Einsatz der rund 50 Einsatzkräfte dauerte rund 75 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Rheurdt, übermittelt durch news aktuell