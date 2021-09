Feuerwehr Rheurdt

FW Rheurdt: Viele Ehrungen bei der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rheurdt (ots)

Herausragendes ehrenamtliches Engagement wird belohnt - bei der Feuerwehr Rheurdt in dieser Woche gleich mehrfach. Am vergangenen Sonntag (29. August 2021) ehrte Bürgermeister Dirk Ketelaers und die Leitung der Feuerwehr zunächst verdiente Kameradinnen und Kameraden der Abteilung Feuerwehrmusik und der Löscheinheit Rheurdt für ihre langjährige, aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Die kleine Feierstunde fand in der Martinusgrundschule unter Beachtung der aktuell geltenden Corona-Regeln statt und wurde mit Klängen des Spielmannszuges untermalt.

Im Rahmen der Verleihung erhielten folgende Feuerwehrangehörige ihre Ehrung:

- Gemeindebrandinspektor Markus Jansen für 25 Jahre und - Brandoberinspektor Bodo Mönkemeyer für 35 Jahre, - Feuerwehrmusikerinnen Julia und Leonie Ketels sowie Anna Witzdam für 10 Jahre, - Feuerwehrmusiker Stephan Witzdam für 30 Jahre und - die Feuerwehrmusiker Klaus und Willi Tißen für 50 Jahre

Rund eine Woche später, am heutigen Samstag (4. September 2021), gab es erneut Edelmetall für unsere Feuerwehr. Im Rahmen des Delegiertentages des Kreisfeuerwehrverbandes Kleve durfte sich Matthias über das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze freuen. Während der feierlichen Veranstaltung im Reeser Bürgerhaus wurde ihm dieses von Kreisbrandmeister Reiner Gilles verliehen. Landrätin Silke Gorißen, Kameradinnen und Kameraden aus dem ganzen Kreis, die Delegierten unserer Feuerwehr und auch der Rheurdter Bürgermeister Dirk Ketelaers gratulierten herzlich. Das Feuerwehr-Ehrenkreuz ist der verdiente Lohn für Matthias' bemerkenswertes Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr. Insbesondere seine jahrelange Tätigkeit als Einheitsführer der Löscheinheit Rheurdt, seine Expertise in der Brandschutzerziehung sowie sein Einsatz im Zuge der Einführung der Initiative Mobile Retter in unserer Gemeinde vor rund drei Jahren rechtfertigen diese Verleihung vollends. Und nicht zuletzt seine Tätigkeiten in der Vereinsgemeinschaft Rheurdt, unter anderem als Festkettenträger für die Löscheinheit Rheurdt im Jahr 2019, runden seine Verdienste ab.

Original-Content von: Feuerwehr Rheurdt, übermittelt durch news aktuell