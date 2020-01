Feuerwehr Rheurdt

FW Rheurdt: Feuerwehr-Partynacht mit Live-Musik

Rheurdt (ots)

Am Samstag lädt die Feuerwehr in Schaephuysen wieder zum alljährlichen Feuerwehrball. Die Party "Fire for You" lockt erneut mit Live-Musik.

Am kommenden Samstag, den 11. Januar 2020, steht die Nacht in Schaephuysen wieder voll und ganz im Zeichen der örtlichen Feuerwehr. Seit vielen Jahren ist es nun schon gelebte Tradition, dass am zweiten Samstag des neuen Jahres die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern feiern und tanzen. "365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag stehen wir für die Gemeinde nahezu unmerklich bereit", heißt es von Seiten der Feuerwehr. "An diesem einen Abend soll es aber jeder ganz deutlich merken", so das Orga-Team weiter. Eine Feier von der Feuerwehr für die gesamte Gemeinde - das ist das Leitbild des Abends. Nicht zuletzt deshalb hat man sich bei der Namenswahl der Feier an den ähnlich klingenden Wortlauten der deutschen Feier und des englischen Feuer-Begriffs Fire orientiert.

Die Party "Fire for You" löste im vergangenen Jahr die lange Zeit erfolgreich organisierte Après-Ski-Party ab. Konzeptionell war es Zeit für etwas Brandneues. Und der Andrang der Bevölkerung gab der Feuerwehr recht. Mit über 300 Gästen war der Saal restlos ausverkauft. Die Live-Musik der regionalen Band wurde blendend angenommen, sodass sie auch in diesem Jahr wieder auf der Bühne stehen wird. Für feurige Atmosphäre sorgt das Duo "Two for You" aus Rheurdt, dessen Live-Musik unter anderem durch Auftritte bei der angesehenen Rheurdter Wiesenparty bekannt ist.

Ab 20 Uhr geht's am Samstagabend im Saale des Restaurant Haus Winters-Gilbers los. Tickets gibt es für sieben Euro an der Abendkasse. Einlass ist wie immer ab 18 Jahren.

