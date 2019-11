Feuerwehr Rheurdt

FW Rheurdt: Bescherung schon vor Weihnachten: Kinder- und Jugendfeuerwehren werden reich beschenkt

Ende Mai feierten die Kinder- und Jugendfeuerwehrabteilungen ihr doppeltes Jubiläum - jetzt wurden die aus den Erlösen finanzierten Ausrüstungsgegenstände offiziell übergeben.

40 Jahre Jugendfeuerwehr Schaephuysen, 5 Jahre Kinderfeuerwehr der Gemeinde Rheurdt - das galt es am 30. Mai dieses Jahres groß zu feiern. Über 500 Besucherinnen und Besucher waren anlässlich dieser Jubiläen zum Tag der offenen Tür bei der Löscheinheit Schaephuysen gekommen. Sie sorgten dafür, dass der Tag nicht nur inhaltlich, sondern auch finanziell ein großer Erfolg für die Förderung der Jugendarbeit in der Ortschaft und der ganzen Gemeinde war. Insbesondere über die großzügige Unterstützung dreier Sponsoren freuten sich die Kinder (6-9 Jahre) und Jugendlichen (10-17 Jahre). So steuerten die Volksbank an der Niers, die Sparkasse Krefeld und die Brauerei Diebels insgesamt rund 1.200 Euro anlässlich des Tages der offenen Tür bei. Nun, rund ein halbes Jahr später, konnten sich die beiden Einheiten, die gemeinsam rund 40 Mitglieder zählen, über nachträgliche Jubiläumsgeschenke freuen. Aus den Erlösen des Aktionstages wurden Sweatshirts und Kappen für die Kinderfeuerwehr sowie Rucksäcke und Sport-Shirts für die Jugendfeuerwehr angeschafft. Unter dem Leitspruch "Das ganze Dorf im Rücken" zieren rund 100 Unterschriften den Rücken besagter Sport-Shirts. Diese hatte die Feuerwehr im Rahmen des Tages der offenen Tür von allen Besucherinnen und Besuchern gesammelt und nun auf den Rücken drucken lassen. Mit dieser Geste konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Unterstützung der örtlichen Feuerwehr zum Ausdruck bringen und die Jugendlichen, die durch Tragen der Shirts bei zukünftigen Wettkämpfen sinnbildlich Rückenwind der gesamten Bevölkerung bekommen, zusätzlich motivieren. Frank Smitmans (Volksbank), Herrmann Himmes (Sparkasse) und Stephan Kempkens (Diebels) übergaben die Präsente am Donnerstag während des Dienstabends der Kinderfeuerwehr im Beisein des Nachwuchses an Gemeindejugendfeuerwehrwart Ludger Elbers und sein Betreuerteam. Durch die großartige Geste sind die beiden Abteilungen für ihre Freizeit-, Dienst- und Wettkampfaktivitäten zukünftig noch besser ausgestattet.

In der Gemeinde Rheurdt gibt es zwei Jugendfeuerwehren (Rheurdt und Schaephuysen), eine gemeinsame Kinderfeuerwehr auf Gemeindeebene.

