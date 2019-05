Feuerwehr Rheurdt

FW Rheurdt: Doppeltes Jugend-Jubiläum: Feuerwehr öffnet Tore am Vatertag

Schaephuysen

Gleich zwei große Jubiläen wollen gefeiert werden. Zu diesem Anlass lädt die Löscheinheit Schaephuysen zum Tag der offenen Tür am Vatertag ein.

40 Jahre Jugendfeuerwehr Schaephuysen und fünf Jahre Kinderfeuerwehr der Gemeinde Rheurdt - unter diesem Aufhänger richtet die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt am Donnerstag, 30. Mai, ab 11 Uhr einen abwechslungsreichen Erlebnistag im und am Gerätehaus in Schaephuysen aus. Einen ganzen Tag lang zeigt sich die Feuerwehr dann getreu ihres Mottos "offen für euch" von ihrer ganz persönlichen Seite. Einblicke in die Räumlichkeiten, spannende Schauübungen sowie die Präsentationen aller fünf Einsatzfahrzeuge gewähren Blicke in Bereiche, die sonst nicht alltäglich zu sehen sind.

Einblicke in die Feuerwehrwelt

Insbesondere die Vorstellung des neuen Löschfahrzeugs "LF20 KatS", welches als Katastrophenschutzfahrzeug des Bundes seit Beginn des Jahres in der Gemeinde stationiert ist, ist hierbei hervorzuheben. Das Technische Hilfswerk (THW), Ortsverband Geldern, wird als Gast ebenfalls seine Arbeit präsentieren. Für die kleinen Gäste wird neben einer Hüpfburg und einem Löschhaus auch die Möglichkeit des Kinderschminkens angeboten. Bei Currywurst und Pommes, Suppe aus der Gulaschkanone und einem reichen Kuchenangebot lässt sich der Vatertag beim Löschzug Schaephuysen mit der ganzen Familie angenehm verleben. Im Mittelpunkt des Tages stehen aber ganz besonders die Jugendlichen und Kinder der Feuerwehr. Sie sind es nämlich, die in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen zu feiern haben.

Florierende Jugendarbeit seit vielen Jahren

Zum einen wird die Kinderfeuerwehr der Gemeinde Rheurdt, die 2014 als eine der ersten Kinderfeuerwehren des Landes gegründet wurde, fünf Jahre alt. In den ersten fünf Jahren haben bereits über 40 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren auf spielerische Weise den Erstkontakt zur Feuerwehr knüpfen können; einige haben mittlerweile den Schritt in die Jugendabteilungen Rheurdt und Schaephuysen gemacht. Zum anderen feiert die Jugendfeuerwehr in Schaephuysen in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. In ihren vier Jahrzehnten nach der Gründung am 15. Oktober 1979 tat sich die stets aktive Jugendgruppe lokal, überregional und national durch große Erfolge hervor. Bei Wettkämpfen auf Landes- und Bundesebene schnitt man regelmäßig sehr gut ab. So sind insbesondere mehrere Landesmeistertitel und Treppchen-Platzierungen auf Bundesebene zu nennen. Während der gesamten Zeit ihres Bestehens trug die Jugendfeuerwehr wesentlich dazu bei, dem aktiven Löschzug Nachwuchs für seinen Einsatzdienst zu bescheren. Viele Kameradinnen und Kameraden der heutigen Löscheinheit haben ihre Feuerwehrlaufbahn ursprünglich in der Jugendfeuerwehr begonnen. Heute erfreut sich die Jugendfeuerwehr einer ganz besonders großen Beliebtheit. Mit einem Mitgliederstand von 26 Jugendlichen ist man auf einem Langzeithoch angekommen.

Gründungsmitglieder sind heute noch mit dabei

Blickt man etwas genauer in die Chroniken und Geschichtsbücher, stellt man fest, dass die Jugendfeuerwehr im Jahr 2019 eigentlich bereits ihr 55-jähriges Jubiläum hätte feiern können. Genau genommen wurde die erste Jugendfeuerwehr in Schaephuysen nämlich im Juni 1964 ins Leben gerufen. Nach den ersten vier Jahren entschied man sich allerdings dazu, die damals 14 Mitglieder der Jugendfeuerwehr zum 1. April 1968 in die aktive Einsatzabteilung zu übernehmen, keine neuen Jugendlichen mehr aufzunehmen und die Jugendfeuerwehr damit aufzulösen. Erst gut zehn Jahre später entschloss man sich schließlich dazu, diese wichtige Institution der Jugendarbeit wieder aufleben zu lassen. Mit Bestand bis zum heutigen Tage. Mit Karl-Peter Hauser, Wolfgang Linßen und Robert Pottbeckers gehören heute sogar noch drei Gründungsmitglieder aus der ersten Schaephuysener Jugendfeuerwehr der Ehrenabteilung an.

Erlöse fließen in neue T-Shirts

Für den diesjährigen Erlebnistag am Vatertag hat sich die Feuerwehr eine ganz besondere Aktion einfallen lassen, um die Verbundenheit zwischen Dorf und Feuerwehr noch stärker zu präsentieren. Alle Besucherinnen und Besucher des Tages haben die Möglichkeit, auf einer Zeichenfläche zu unterschreiben. Die Unterschriften werden gesammelt und anschließend mit der Aufschrift "Das Dorf im Rücken" auf die Rückseite von neuen Sport-Shirts gedruckt. Mit diesen wird die Jugendabteilung zukünftig unter ständiger Rückendeckung der Bürgerinnen und Bürger zu Wettkämpfen und sportlichen Aktivitäten aufbrechen. Die neuen Shirts sowie ihr Aufdruck sollen mit den Erlösen des Tages finanziert werden.

Für alle, die einen Familienausflug machen möchten, nach einem Zwischenstopp auf der Vatertagstour suchen oder einfach einen interessanten Tag erleben möchten, ist das Gerätehaus Schaephuysen, Rheurdter Straße 5, am 30. Mai die richtige Anlaufstelle.

Weitere Informationen unter www.fb.com/ffrheurdt.

