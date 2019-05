Feuerwehr Rheurdt

FW Rheurdt: Neues Führungsduo in der Abteilung Feuerwehrmusik

Die Abteilung Feuerwehrmusik spielt fortan unter der Leitung zweier neuer Einheitsführer.

Dennis Grammel (Einheitsführer) und Fabian Arts (Stellvertreter) bilden das neue Führungsduo der Abteilung Feuerwehrmusik bei der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt. Nachdem Hans-Jakob Gilbers viele Jahre die Position des Einheitsführers bekleidete, übergab er in der vergangenen Woche symbolisch mit einem Handschlag das Amt an seinen Nachfolger und dessen Stellvertreter. Markus Jansen, Leiter der Feuerwehr, dankte Hans-Jakob "Köb" Gilbers für seine treuen Dienste in jener Position. In diesem Zuge übergab er den neuen Einheitsführern offiziell ihre Ernennungsurkunden. Gilbers gehört mittlerweile seit 45 Jahren zum Corps der Feuerwehr, bekleidete seit dem Jahr 2000 jene Führungsposition und erhielt 2012 die Verdienstmedaille in Gold für insgesamt sogar 20 Jahre Vorstandsarbeit. 2014 hatte der Flötist die Ehre, in Würdigung seiner Dienste die Festkette der Vereinsgemeinschaft anlässlich der Rheurdter Pfingstkirmes zu tragen. Im März dieses Jahres, als der Amtswechsel bekannt gemacht worden war, überraschten ihn seine Spielfrauen und -männer zum Dank mit einem Ständchen in seinem Garten. Sein Nachfolger, Dennis Grammel, engagiert sich nunmehr seit 23 Jahren in der Abteilung Feuerwehrmusik. Nachdem er ebenfalls als Flötist begann und sogar als einer von drei Jugendausbildern dieses Instruments fungierte, spielt er seit 2012 die Paucke. Seit über sechs Jahren zählte Grammel nun schon als Kassierer und Beisitzer zur Führungsetage der Abteilung, die er von nun an führt. Fabian Arts, der seinerseits auch schon auf 14 Dienstjahre zurückblickt, unterstützt ihn dabei. Auch Arts - ebenfalls Spielmann der Flöte - saß dem Vorstand in der Vergangenheit bereits bei und bekleidet seit zwei Jahren die Position des Jugendwartes.

