Feuerwehr Rheurdt

FW Rheurdt: Ausgedehnter Brand in Rheurdt: Bürger über App "NINA" gewarnt

Bild-Infos

Download

Rheurdt (ots)

Am Samstagmittag gegen 13 Uhr wurde die gesamte Feuerwehr Rheurdt sowie die Drehleiter der Feuerwehr Vluyn mit dem Stichwort "Feuer Kleingebäude" zur Bahnstraße in den Ortsteil Rheurdt gerufen. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine große schwarze Rauchsäule sichtbar. Der ursprünglich angenommene Schuppenbrand stellte sich als ausgedehnter Brand mehrerer Garagen und Schuppen auf einer Fläche von rund 15 x 30 Metern heraus. Das Feuer drohte zu diesem Zeitpunkt auf angrenzendes Buschwerk sowie zwei Mehrfamilienhäuser überzugreifen. Durch den Einsatzleiter der Feuerwehr wurde somit die Alarmstufe nochmals erhöht, sodass im Gemeindegebiet die Sirenen zu hören waren. Mehrere Trupps unter Atemschutz leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Dabei kamen sechs C-Rohre und zwei B-Rohre zum Einsatz. Die Drehleiter der Feuerwehr Vluyn bekämpfte den Brand zudem von oben. Im Einsatzverlauf wurden vier leere Ölfässer sowie drei Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich geborgen. Die Dachhaut wurde an einigen Stellen geöffnet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden drei Wohngebäude im Umfeld des Brandortes von der Feuerwehr evakuiert. Dabei unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst beim Transport einer Person, die nicht eigenständig das Haus verlassen konnte. Aufgrund des hohen Bedarfs an Atemschutzgeräten wurde im Verlauf die Löscheinheit Sevelen sowie ein mit weiteren Reservegeräten beladener Container des Kreises Kleve alarmiert. Zudem ließ die Feuerwehr die Bevölkerung über die App NINA über das Einsatzgeschehen und die daraus resultierende Rauchentwicklung informieren. Gegen Ende des Einsatzes kam es im Bereich der Bahnstraße zum Rohrbruch der unterirdischen Wasserleitung. Dies beeinträchtigte die Löscharbeiten zeitweise stark. Die Stadtwerke wurden hinzugezogen und leiteten weitere Maßnahmen ein. Laut Angaben der Polizei brach das Feuer bei Wartungsarbeiten aus. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht bemessen werden. 80 Einsatzkräfte waren rund drei Stunden im Einsatz.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Rheurdt

Leiter der Feuerwehr

Markus Jansen

Telefon: +49 173 5493628‬

E-Mail: Markus.Jansen@Rheurdt.de

Internet: http://www.feuerwehr-rheurdt.de

Original-Content von: Feuerwehr Rheurdt, übermittelt durch news aktuell