FW Rheurdt: Ein Jahr voller Besonderheiten: Feuerwehr zieht positive Bilanz

Bei der Jahreshauptversammlung der Löscheinheit Schaephuysen blickten die Wehrleute auf stürmische Zeiten und trockene Sommermonate sowie die eine oder andere Anekdote zum Schmunzeln zurück.

An diesem Montag startet Joshua Schneider mit dem Truppmann-Modul 1 in die Grundausbildung seiner ehrenamtlichen Feuerwehrlaufbahn. Dass der 18-jährige Auszubildende seit Oktober der 35-köpfigen Löscheinheit Schaephuysen angehört, ist einem ungewöhnlichen Zufall zuzuschreiben, an den sich auch Löscheinheitsführer Frank Diepers gern zurückerinnert. Auf der Jahreshauptversammlung am Samstag, 9. März, wendet er sich abermals dem jüngsten Kameraden der Einheit zu, während er der Mannschaft stolz die gesamte Geschichte offenbart: Joshua war es, der am 2. September des vergangenen Jahres gemeinsam mit anderen aufmerksamen Passanten einen Waldbrand am Schaephuysener Sportplatz entdeckte und handlungsschnell die Feuerwehr alarmierte. Einmal angerückt, begeisterte ihn die routinierte Arbeit der Feuerwehr so sehr, dass er sich selbst knapp ein halbes Jahr später in den Reihen der Wehr wiederfindet. Der rund zweistündige Einsatz der Feuerwehr am Sportplatz war nur einer von 42 Einsätzen, denen sich die Löscheinheit im zurückliegenden Jahr widmen musste. 14 Personen wurden dabei von der Feuerwehr Rheurdt gerettet. In seinem Jahresbericht belegte Frank Diepers anhand von 718 geleisteten Einsatzstunden das anspruchsvolle, aber erfolgreiche Rekordjahr. Dass dieses eines der einsatzreichsten Jahre der Geschichte werden würde, hatte sich bereits im Januar angekündigt, als das Sturmtief "Friederike" über die Gemeinde Rheurdt zog. Allein in Schaephuysen sorgte der Sturm für 13 Einsatzstellen - so viele wie sonst in einem halben Jahr. "In Anbetracht der zunehmenden wetterbedingten Einsätze freuen wir uns, in 2018 unter anderem sechs neue Motorkettensägenführer ausgebildet zu haben", berichtet Diepers weiter. Für den Besuch aller anfallenden Lehrgangsveranstaltungen investierten die Schaephuysener Kameradinnen und Kameraden 1266 Stunden, begleitet von weiteren 1580 Stunden, die für die zweiwöchentlichen Ausbildungsdienste aufgebracht wurden. "Unsere tolle Dienstbeteiligung von 80% zeugt dabei von der großen Hingabe und Leidenschaft, mit der unsere Mannschaft bei der Sache ist." In seine lobenden Worte schloss der Einheitsführer nicht zuletzt das Engagement der sechszehnköpfigen Ehrenabteilung ein, die treu alle Termine der Feuerwehr begleitet und so auf weitere 738 geleistete Stunden im Jahr 2018 kam. Wehrleiter Markus Jansen nahm im Anschluss an den 31-seitigen Jahresbericht traditionell die Beförderungen vor. Lea Elbers, Fabian Maaß, Chris Rüland und Jean-Pierre Vormelker freuten sich über ihre Beförderungen zur Oberfeuerwehrfrau bzw. zum Oberfeuerwehrmann. Nach erfolgreich bestandenem Truppführerlehrgang wurde Simon Galka zum Unterbrandmeister befördert. David Hallbauer ergänzt als frisch ausgebildeter Gruppenführer von nun an die Führungskräfte der Einheit. Er nahm von Markus Jansen die Beförderung zum Brandmeister entgegen. Die Beförderten blicken bereits auf langjährige Feuerwehrlaufbahnen zurück, die allesamt ihren Ursprung in der Schaephuysener Jugendfeuerwehr haben. Die Jugendabteilung, über die in der Vergangenheit eine Vielzahl der heute aktiven Kameradinnen und Kameraden ihren Weg in die Löscheinheit gefunden haben, erfreut sich auch heute einer großen Beliebtheit. Mit 25 Jugendlichen ist der Nachwuchs in Schaephuysen nicht nur personell überdurchschnittlich gut aufgestellt, er engagiert sich auch über den Feuerwehralltag hinaus vielseitig im dörflichen Miteinander. 1696 Stunden der Jugend, zuzüglich weiterer 980 Stunden der Betreuer, schlagen zu Buche und komplettieren die Gesamtsumme von knapp 10.000 ehrenamtlich in Schaephuysen aufgebrachten Stunden. Ob mit dem 2018 neu gestalteten Presseauftritt, der Beteiligung in einigen Sondereinheiten von Kreis und Land oder der Ausrichtung eigener Lehrgänge - die Feuerwehr Rheurdt stellte auch im abgeschlossenen Jahr ihre vorbildliche Leistungsfähigkeit und überregionale Bedeutung unter Beweis. Bürgermeister Kleinenkuhnen dankte allen Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz für die Bevölkerung und gab einen Ausblick auf das laufende Jahr. In diesem Zuge ist insbesondere auf den Tag der offenen Tür am 30. Mai 2019 (Vatertag) hinzuweisen, der anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Jugend- und des 5-jährigen Jubiläums der Kinderfeuerwehr veranstaltet wird. An diesem Tag sind alle Interessierten herzlich eingeladen, die Arbeit der Feuerwehr kennenzulernen. Und das auf eine weniger stressige Art und Weise als sie Joshua Schneider erfahren hat.

