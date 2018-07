FW Rheurdt: Wärme und Trockenheit: Löscheinheit Schaephuysen löscht Flächenbrand

Der Flächenbrand wird mit dem Schnellangriff unschädlich gemacht (Foto: Frank Diepers) Bild-Infos Download

Rheurdt (ots) - Am Freitagnachmittag folgte die zweite Alarmierung des Tages für die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt: Die Löscheinheit Schaephuysen wurde mit dem Stichtwort "B1 Flächenbrand klein" zu einem brennenden Grünstreifen an der Landstraße L140 in Saelhuysen alarmiert. Dort standen etwa 10 Meter des Straßenrandgrüns in Höhe der dortigen Biogasanlage in Flammen. Sechs Kameraden der Löscheinheit Schaephuysen konnten eine Ausbreitung des Feuers durch den Einsatz der Schnellangriffseinrichtung verhindern und den Einsatz nach 20 Minuten beenden. Weitere Kräfte waren nicht erforderlich. Der Einsatz untermauert wieder einmal den Appell an absolute Vorsicht und Umsichtigkeit bei trockenen Witterungsbedingungen.

Zur ersten Einsatzmeldung des Tages gelangen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/130323/3991033

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Rheurdt

Leiter der Feuerwehr

Markus Jansen

Telefon: 0173 5493628

E-Mail: Markus.Jansen@Rheurdt.de

Internet: http://www.feuerwehr-rheurdt.de

Original-Content von: Feuerwehr Rheurdt, übermittelt durch news aktuell