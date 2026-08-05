Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Waldbrand am Lüderich

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Rösrath (ots)

Die Feuerwehr Rösrath wurde am heutigen Tag um 17:34 Uhr zu einem Vegetationsbrand im Bereich des Lüderichs alarmiert.

Die ersten Einsatzkräfte bestätigten die Meldung. Zwischen der Bahnstrecke der Deutschen Bahn und der Bergstraße war eine Böschung in Brand geraten. Aufgrund der weiteren Ausbreitung des Feuers wurde die Alarmstufe auf F-Wald erhöht und Stadtalarm für die Feuerwehr Rösrath ausgelöst.

Durch einen umfangreichen Löschangriff konnte eine weitere Ausbreitung verhindert und das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte führten anschließend umfangreiche Nachlöscharbeiten durch, die aufgrund des steilen und schwer zugänglichen Geländes zeitintensiv waren. Insgesamt wurden drei C-Rohre und sieben D-Rohre eingesetzt.

Zur Unterstützung wurden Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren Overath und Bergisch Gladbach eingesetzt. Zusätzlich unterstützte ein ATV (geländegängiges Einsatzfahrzeug) der Feuerwehr Lohmar die Maßnahmen im unwegsamen Gelände. Eine Einheit der Feuerwehr Overath stellte während des Einsatzes den Grundschutz für das Rösrather Stadtgebiet sicher.

Die betroffene Fläche umfasst nach aktueller Einschätzung rund 2.500 Quadratmeter.

Gegen 21:00 Uhr waren die offenen Flammen abgelöscht.

Eine Brandwache bleibt bis zum Morgen bestehen. Ab 07:00 Uhr übernimmt die Einheit Hoffnungsthal eine Kontrolle der Einsatzstelle und führt bei Bedarf weitere Nachlöscharbeiten durch.

Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte der beteiligten Feuerwehren im Einsatz.

Die Bleifelder Straße war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

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