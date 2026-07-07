Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Abschlussmeldung zum Waldbrand in der Wahner Heide - Einsatz nach vielen Stunden beendet

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Rösrath (ots)

Der Waldbrandeinsatz in der Wahner Heide im Rösrather Stadtteil Brand ist nach einem umfangreichen und über viele Stunden andauernden Einsatz beendet.

Am gestrigen Nachmittag (06.07.2026) wurde der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises gegen 17:00 Uhr eine unklare Rauchentwicklung aus dem Bereich der Wahner Heide gemeldet. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Rösrath lokalisierten einen Vegetationsbrand in einem Waldgebiet.

Da für den betroffenen Bereich ein Munitionsverdacht nicht ausgeschlossen werden konnte, entschied die Einsatzleitung frühzeitig, die Brandfläche aus Gründen des Eigenschutzes nicht durch Einsatzkräfte betreten zu lassen. Die Brandbekämpfung erfolgte daher ausschließlich von sicheren Waldwegen aus. Unterstützt wurde die Feuerwehr zunächst durch einen Hubschrauber der Polizei NRW mit einem sogenannten "Bambi Bucket". Mit Einbruch der Dunkelheit mussten die Löschflüge jedoch eingestellt werden.

Auch Bürgermeister Yannick Steinbach machte sich vor Ort ein Bild der Lage und bedankte sich bei allen Einsatzkräften.

Während der Nacht übernahmen überörtliche Einsatzkräfte aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis eine Brandwache und sicherten das Einsatzgebiet. Am heutigen Morgen wurden die Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr Rösrath wieder aufgenommen.

Nach einer Vermessung des Brandgebietes mittels Drohne wurde eine betroffene Fläche von rund 1.600 Quadratmetern festgestellt.

Seit den Morgenstunden wurden insgesamt 13 Kreisregner zur Brandbekämpfung eingesetzt. Für die Wasserversorgung musste dafür eine 1.800 m lange Schlauchleitung verlegt werden. Ergänzend kamen handgeführte Strahlrohre aus sicherer Entfernung zum Einsatz, um verbliebene Glutnester gezielt abzulöschen.

Die Rauchentwicklung ist inzwischen vollständig zurückgegangen. Die über die Warn-App NINA herausgegebene Bevölkerungsinformation konnte daher gegen 12:30 Uhr zurückgenommen werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand während des gesamten Einsatzes nicht. Auch der Flugbetrieb des Köln/Bonner Flughafens war zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt.

Gegen 14:00 Uhr konnte abschließend "Feuer aus" gemeldet werden.

Im Verlauf des Einsatzes waren zeitweise rund 200 Einsatzkräfte beteiligt. Neben der Feuerwehr Rösrath unterstützten zahlreiche Einheiten aus dem gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis, darunter die Informations- und Kommunikationseinheit des Kreises, der Waldbrandzug der Feuerwehr Bergisch Gladbach sowie die Feuerwehren aus Overath, Kürten, Burscheid, Odenthal, Leichlingen und der Flughafen Feuerwehr Köln/Bonn. Darüber hinaus waren das Deutsche Rote Kreuz, die Polizei NRW, die Stadtwerke Rösrath, das Ordnungsamt der Stadt Rösrath, Vertreter des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, des Bundesforstes sowie ein Verbindungsbeamter der Bundeswehr in die Einsatzbewältigung eingebunden.

Die Feuerwehr Rösrath bedankt sich ausdrücklich bei allen beteiligten Einsatzkräften, Hilfsorganisationen und der Diakonie Michaelshoven für die hervorragende und reibungslose Zusammenarbeit. Ebenso gilt der Dank der Bevölkerung für ihr Verständnis und die Beachtung der Absperrmaßnahmen während des Einsatzes.

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