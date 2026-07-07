Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: 2. Folgemeldung zum Waldbrand in der Wahner Heide - Löscharbeiten wieder aufgenommen

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Rösrath (ots)

Die Kräfte der Feuerwehr Rösrath haben die überörtlichen Einheiten, die über Nacht eine Brandwache sichergestellt haben, gegen 06:00 Uhr aus dem Einsatz abgelöst.

Derzeit wird eine rund 200 Meter lange Kette an Kreisregnern in einem sicheren Bereich aufgebaut. Ziel dieser Maßnahme ist es, verbliebene Glutnester gezielt abzulöschen und eine weitere Brandausbreitung zu verhindern.

Nachdem das Gebiet bei Tageslicht durch eine Drohne vermessen werden konnte, wird derzeit von einer betroffenen Fläche von 1600qm ausgegangen.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach wie vor nicht.

Die Feuerwehr Rösrath hat den Grundschutz für das Stadtgebiet sichergestellt. Insgesamt befinden sich 50 Einsatzkräfte im Einsatz.

Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung weiterhin, den Bereich weiträumig zu meiden und die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Auch der Flugbetrieb des Köln/Bonner Flughafens ist nach aktuellem Stand nicht beeinträchtigt.

Die Feuerwehr Rösrath wird fortlaufend über die weitere Entwicklung der Lage informieren.

Was ist ein Kreisregner? https://iconos-system.com/produkte/loeschsysteme/kreisregner/

Hinweis für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Eine Pressesammelstelle wurde an der Diakonie Michaelshoven, Pestalozziweg 70, 51503 Rösrath, eingerichtet. Dort besteht die Möglichkeit für O-Töne und weitere Informationen.

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