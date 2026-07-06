Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: 1. Folgemeldung: Waldbrand in der Wahner Heide - Löscharbeiten werden über Nacht unterbrochen

Rösrath (ots)

Die laufenden Löscharbeiten beim Waldbrand im Stadtteil Brand der Stadt Rösrath werden mit Einbruch der Dunkelheit unterbrochen. Ein sicherer Flugbetrieb des Hubschraubers der Polizei NRW ist in der Dunkelheit nicht möglich.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rösrath werden derzeit durch externe Kräfte aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis abgelöst. Diese übernehmen in der Nacht eine Brandwache auf den sicheren Waldwegen rund um das betroffene Gebiet. Ein Betreten der betroffenen Waldfläche ist für die Einsatzkräfte aufgrund des nicht auszuschließenden Munitionsverdachts weiterhin ausgeschlossen. Ab 6:00 Uhr sollen die Löschmaßnahmen der Feuerwehr wieder aufgenommen werden.

"Der Schutz der Natur und der Eigenschutz unserer Einsatzkräfte stehen bei dieser Einsatzlage gleichermaßen im Fokus. Wir müssen hier sehr besonnen vorgehen. Solange eine Gefährdung durch mögliche Munition nicht ausgeschlossen werden kann, werden wir keine Einsatzkräfte in diesen Bereich schicken. Unsere Einsatztaktik ist darauf ausgerichtet, eine weitere Ausbreitung zu verhindern und gleichzeitig unsere Einsatzkräfte bestmöglich zu schützen", erklärt Bastian Eltner, Leiter der Feuerwehr Rösrath.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr Rösrath sind derzeit folgende Einheiten im Einsatz: Führungsunterstützung des Rheinisch-Bergischen Kreises, Waldbrandzug der Feuerwehr Bergisch Gladbach, Feuerwehr Overath, Feuerwehr Kürten, Feuerwehr Burscheid, Feuerwehr Odenthal, Feuerwehr Leichlingen sowie das Deutsche Rote Kreuz.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht weiterhin nicht.

Der Flugbetrieb des Köln/Bonner Flughafens ist nach aktuellem Stand nicht betroffen.

Eine Medienbetreuung findet über Nacht nicht statt. Ab 6:00 Uhr wird die Medienbetreuung an der Pressesammelstelle wieder aufgenommen. Pressesammelstelle: Diakonie Michaelshoven Pestalozziweg 70 51503 Rösrath

Die Feuerwehr Rösrath wird weiter berichten.

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