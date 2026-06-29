Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Doppelte Feuermeldung in der Nacht

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Rösrath (ots)

In der Nacht zu Montag, dem 29. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Rösrath innerhalb weniger Minuten zu zwei voneinander unabhängigen Feuermeldungen alarmiert.

Um 2:06 Uhr wurde ein Gebäudebrand an der Bergischen Landstraße in Hoffnungsthal gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte fanden ein brennendes E-Bike vor, das unter einem Vordach unmittelbar an einer Hausfassade abgestellt war. Das Feuer war bereits von Anwohnenden weitgehend gelöscht worden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte den betroffenen Bereich mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester. Der Einsatz konnte nach rund 30 Minuten beendet werden.

Nur wenige Minuten später, um 2:14 Uhr, erfolgte die Alarmierung zu einem ausgelösten Heimrauchmelder im Dammelsfurther Weg in Stümpen. Vor Ort konnte jedoch weder ein ausgelöster Heimrauchmelder noch Rauch oder Feuer festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass der Notruf mutwillig abgesetzt wurde.

Die Feuerwehr Rösrath wird zunehmend mit Parallel- und Folgeeinsätzen konfrontiert. Häufig müssen mehrere Einsatzstellen gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander abgearbeitet werden. Diese Entwicklung stellt die Feuerwehr vor besondere organisatorische Herausforderungen, da ein erhöhter Kräfteansatz erforderlich ist und die Einsatzbereitschaft der Einheiten im Anschluss an die Einsätze schnellstmöglich wiederhergestellt werden muss.

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte aller Einheiten unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Bastian Eltner im Einsatz.

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