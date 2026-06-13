Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Personenrettung an Freileitungsmast führt zu Stromausfall in Lohmar

Rösrath (ots)

Die Feuerwehr Rösrath wurde am Samstag, den 13. Juni, um 08:35 Uhr in das Gewerbegebiet Scharrenbroich alarmiert.

Im Bereich eines Freileitungsmastes befand sich eine Person in einer Notlage. Zur Rettung der Person wurden die Höhenretter der Feuerwehr Köln hinzugezogen. Die Person konnte gesichert und anschließend zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben werden.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die betroffene Stromleitung aus Sicherheitsgründen spannungsfrei geschaltet werden, um eine gefahrlose Rettung zu ermöglichen. Dies führte zu einem großflächigen Stromausfall im Stadtgebiet von Lohmar.

Gegen 10:15 Uhr konnten die Einsatzmaßnahmen beendet und die Stromversorgung wiederhergestellt werden.

Die Feuerwehr Rösrath war mit den Einheiten Hoffnungsthal und Rösrath, der Drehleiter sowie dem A-Dienst im Einsatz. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Christian Thönelt vor Ort. Darüber hinaus waren der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Höhenretter der Feuerwehr Köln an den Einsatzmaßnahmen beteiligt.

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