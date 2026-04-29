Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Einsatzreicher Dienstag - Feuerwehr Rösrath mehrfach im Einsatz

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Rösrath (ots)

Am Dienstag, 28. April 2026, wurde die Feuerwehr Rösrath zu insgesamt fünf Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

In den frühen Morgenstunden um 03:50 Uhr meldete ein Anrufer Brandgeruch sowie einen ausgelösten Heimrauchmelder im Stadtteil Rambrücken. Die Einsatzkräfte kontrollierten die betroffene Wohnung. Eine Ursache konnte nicht festgestellt werden. Der Einsatz der Einheit Rösrath wurde anschließend beendet.

Um 07:52 Uhr wurde die Einheit Rösrath zum nächsten Einsatz alarmiert. Eine akut erkrankte Person befand sich hinter einer verschlossenen Wohnungstür. Noch vor dem Eingreifen der Feuerwehr konnte die Person die Tür selbstständig öffnen.

Am Nachmittag um 16:41 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Einheit Rösrath zu einem Tier in Notlage aus. Ein Rehkitz hatte sich in einem Garten in einem Fußballtor verfangen. Das Tier wurde durch die Feuerwehr befreit. In Absprache mit einer Jägerin wurde es anschließend wohlbehalten in die Freiheit entlassen.

Gegen 19:54 Uhr wurde ein Kleinbrand im Königsforst gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Einheit Forsbach fanden vor Ort einen brennenden Baumstamm vor. Das Feuer wurde mit einem Kleinlöschgerät gelöscht.

Nur kurze Zeit später, um 20:20 Uhr, benötigte der Rettungsdienst im Stadtteil Hoffnungsthal Unterstützung. Ein Patient wurde mithilfe der Drehleiter aus dem Obergeschoss eines Wohngebäudes gerettet und anschließend an den Rettungsdienst übergeben.

Im Einsatz befanden sich alle Einheiten der Feuerwehr Rösrath mit insgesamt etwa 40 Einsatzkräften.

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