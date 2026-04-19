Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen

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Rösrath (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026, haben 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Feuerwehren Rösrath und Overath ihre Prüfung zum Truppmann Teil 2 erfolgreich abgelegt. Damit endet für sie eine intensive Ausbildungszeit über acht Wochenenden mit insgesamt etwa 100 Stunden theoretischer und praktischer Ausbildung.

Der Schwerpunkt des Lehrgangs lag auf der Technischen Hilfeleistung, einem immer wichtigeren Einsatzbereich im Feuerwehralltag. In realitätsnahen Übungen wurden unter anderem 17 PKW zerschnitten, um die Rettung eingeklemmter Personen nach Verkehrsunfällen zu trainieren.

Neben den Inhalten der Technischen Hilfeleistung standen auch erweiterte Erste Hilfe, Türöffnung, Vegetationsbrandbekämpfung sowie viele weitere praxisnahe Themen auf dem Stundenplan.

Den Abschluss des Lehrgangs bildeten eine schriftliche und eine praktische Prüfung sowie eine Abschlussübung mit vielen Angehörigen, Kameraden und Freunden als Zuschauer.

Ein großes Dankeschön an alle Ausbilderinnen und Ausbilder sowie an Möbel Höffner, Thull Kfz Werkstatt und die Stadtwerke Rösrath für die tolle Unterstützung.

Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur bestandenen Grundausbildung und freuen uns, sie nun als ausgebildete Feuerwehrleute in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.

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