Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Brand in Einfamilienhaus in Rösrath

Rösrath (ots)

Am Abend des 07.01.2022 wurden die Einheiten Hoffnungsthal, Forsbach und Rösrath, sowie die Drehleiter der Stadt zu einem Brand in einem Gebäude alarmiert.

Schon vor Eintreffen der ersten Kräfte konnte ein Bewohner den in Brand geratenen Weihnachtsbaum löschen und aus dem Fenster werfen. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung in das Gebäude vor und es wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Anschließend führten die Einsatzkräfte Messungen und Lüftungsmaßnahmen durch. Die Wohnung wurde an den Eigentümer übergeben, mit der Maßgabe sie weiter zu lüften und 24 Stunden nicht zu betreten.

Alle vier Bewohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und eine Person zur stationären Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Nach rund 60 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Die Feuerwehr Rösrath war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

