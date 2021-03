Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Mitgliederwerbung in Zeiten von Corona - Livestream statt Präsenz

Rösrath

Die pandemische Lage erfordert von uns allen ein Höchstmaß an Verantwortung und Rücksicht. So steht auch die Freiwillige Feuerwehr Rösrath, wie viele andere, vor besonderen Herausforderungen. Die Einsatzbereitschaft und die Aus- und Fortbildung der Kamerad*innen muss genauso gewährleistet sein, wie die Mitgliederwerbung. Denn auch in diesen Zeiten ist es unabdingbar konstante Nachwuchsarbeit zu leisten und den Weg für Quereinsteger offen zu lassen.

In viele Stunden digitalen Unterrichts haben sich die Kamerad*innen weitergebildet und so fit für den Einsatzdient gehalten. Zwar sind diese Online-Übungsdienste nicht mit dem praktischen Übungsdienst zu vergleichen und dieser ist auch zwingend erforderlich, jedoch konnten und können wir so auch in größeren Gruppen zusammenkommen.

Nun wollen wir auch die Mitgliederwerbung digital werden lassen. Unter dem Motto "Ihr könnt nicht zu uns, darum kommen wir zu Euch!" starten wir am 17. März 2021 um 19:00 Uhr einen Livestream für interessierte Bürger*innen. Darin wollen wir einen ersten Einblick in unsere Aufgaben und einen Teil unserer Fahrzeuge geben. Als Unterstützung konnten wir Matthias Fiedler, Galileo On-Air-Reporter, gewinnen, der sich als Interessent einiges zeigen und erklären lassen wird.

Ziel dieser Veranstaltung soll es sein, die Arbeit und das Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr näher zu bringen und zu begeistern. Hierbei geht es nicht ausschließlich um den aktiven Einsatzdienst, sondern auch um die Mitarbeit in den Unterstützungsabteilungen. Es gibt vielfältige Aufgabe und immer neue Herausforderungen, die wir im Team meistern. Im parallelen Chat können Fragen gestellt werden und Interessenten erhalten Kontaktdaten zu den jeweiligen Einheiten im Stadtgebiet. Interessierte Bürger*innen treffen hier auf motivierte Feuerwehrfrauen und -männer mit großem Fachwissen in den unterschiedlichsten Bereichen.

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen informativen Abend mit viel Austausch.

Ihr könnt nicht zu uns, darum kommen wir zu Euch! Link: livestream.feuerwehr-roesrath.de Kontakt: ichbindabei@feuerwehr-roesrath.de

