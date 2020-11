FW Rösrath: Feuerwehr Rösrath ...hier unten, da leuchten wir

Feuerwehr Rösrath

In diesen Tagen hätten die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Rösrath eigentlich zahlreiche Sankt Martinszüge quer durch das Stadtgebiet begleitet. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Trotzdem möchten wir einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Abende ein bisschen bunter sind. Auch wenn wir nicht gemeinsam durch die Straßen ziehen und singen können, leuchten wir zumindest ein bisschen hier unten. Alle Feuerwehrhäuser der Stadt sind am 10. und 11. November bunt beleuchtet.

Haltet Abstand und bleibt Gesund.

