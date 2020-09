FW Rösrath: Wohnungsbrand in Rösrath mit Menschenleben in Gefahr

Feuerwehr Rösrath

Am 03.09.2020 um 21:46 wurde Stadtalarm für die Feuerwehr Rösrath ausgelöst. Da zunächst nicht klar war, ob sich noch Menschen in der Brandwohnung oder im Gebäude aufhalten, wurde mit dem Sonderstichwort »MiG« Menschenleben in Gefahr alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus der Wohnung im ersten Obergeschoss. Sofort wurden Löschangriffe, sowohl über die Drehleiter von außen, als auch durch einen Trupp unter Atemschutz im Innenangriff, eingeleitet. Zwei weitere Trupps, ebenfalls unter Atemschutz, erkundeten das Mehrfamilienhaus. Die sieben Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Zwei Personen wurden zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser verbracht. Außerdem konnte ein Hund gerettet und zwei Katzen aus dem Gefahrenbereich in einen nicht mit Brandrauch beaufschlagten Teil des ersten Obergeschosses gebracht.

Nach rund 40 Minuten konnte »Feuer aus« gemeldet werden. In der Brandwohnung wurden letzte Glutnester mittels der Wärmebildkamera aufgespürt und kleiner Nachlöscharbeiten ausgeführt. Dazu wurde ein Teil des Brandgutes auseinandergezogen und ins Freie verbracht.

Durch die entstandene hohe Temperatur und den Brandrauch ist das Gebäude zunächst unbewohnbar. Persönliche Gegenstände wurden durch die Einsatzkräfte aus den betroffenen Wohnungen geholt. Die Bewohner konnten zunächst anderweitig untergebracht werden.

Gegen 0.30 konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Diese wird nun Ermittlungen zur Brandursache einleiten.

Insgesamt waren ca. 60 Einsatzkräfte und 16 Fahrzeuge der Feuerwehr Rösrath im Einsatz.

